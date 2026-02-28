Radiohead se rebela contra ICE por uso no autorizado de 'Let Down'

La banda británica Radiohead emitió un contundente comunicado tras descubrir que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) utilizó sin autorización su canción 'Let Down' en un video con fines políticos.
El clip, publicado en redes sociales por la agencia estadounidense, muestra imágenes de personas presuntamente afectadas por actos de violencia atribuidos a migrantes indocumentados. La banda sonora elegida fue el clásico tema del álbum 'OK Computer' (1997), sin el consentimiento de los músicos.
La acción generó una ola de críticas en línea, lo que llevó a Radiohead a reaccionar con indignación. En un mensaje directo, los músicos expresaron su rechazo y cerraron su declaración con un contundente: "Y váyanse a la mier...".
Este no es el primer caso de uso no autorizado de música por parte de instituciones vinculadas al gobierno de Estados Unidos. Previo a este, artistas como Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter y SZA también han protestado por el uso indebido de sus temas.
Conocidos por su postura independiente y crítica hacia el sistema comercial, Radiohead ya había marcado precedentes al lanzar 'In Rainbows' (2007) bajo un modelo de pago voluntario. Desde entonces, su trayectoria ha estado marcada por decisiones artísticas autónomas y una fuerte ética profesional.
Actualmente, los miembros se encuentran en proyectos paralelos, como The Smile, mientras que su último álbum de estudio, 'A Moon Shaped Pool', data de 2016. Su última gira concluyó en 2018.