Radiohead se rebela contra ICE por uso no autorizado de 'Let Down'

La banda británica Radiohead protestó con furia tras descubrir que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. usó su canción 'Let Down' sin permiso en un video antiinmigrantes. El grupo calificó la acción como repugnante y lanzó un contundente mensaje en redes sociales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/02/2026 10:09 AM.
En Espectáculos y editada el 28/02/2026 12:54 PM.