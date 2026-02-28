Roxana Castellanos debuta en 'La Señora Presidenta'

Roxana Castellanos se estrena en la obra teatral 'La Señora Presidenta', donde interpreta a Julieta, la esposa de Martín, hermano de la protagonista. La nueva temporada, dirigida por Alejandro Gou, se estrenará el 5 de marzo en el Centro Cultural Teatro 2.
Tras más de un mes de ensayos, el elenco se prepara para presentar esta comedia clásica, originalmente estrenada en 1981. Castellanos, quien nunca había participado en esta puesta, aseguró que su personaje es "muy bonito, dulce" y que está feliz de formar parte del proyecto.
Julieta es descrita como una mujer tranquila, anfitriona de una cena en medio de múltiples enredos, pero que siempre mantiene la cordura. Roxana destacó que prefiere respetar el guion durante el estreno, aunque reconoció que otros actores como Arath de la Torre, Pierre Angelo y Vicente Torres ya han introducido elementos actuales, como referencias a los Therians.
La actriz fue convocada por Diego Cárdenas, a quien respondió de inmediato que sí. Además de su trabajo en teatro, Castellanos participa actualmente en 'Montse&Joe' como suplente de Yolanda Andrade y acaba de concluir las grabaciones del programa 'Vecinos'.
El elenco completo incluye a Susy Lu, Violeta Isfel, Mariana Botas y Arath de la Torre. Las funciones serán todos los jueves en el Centro Cultural Teatro 2, con un escenario de mayor capacidad que en presentaciones anteriores.