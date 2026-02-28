Roxana Castellanos debuta en 'La Señora Presidenta'

Roxana Castellanos estrena su participación en la puesta escénica 'La Señora Presidenta', donde interpreta a Julieta, esposa del hermano de la protagonista. Tras más de un mes de ensayos, la nueva temporada inicia el 5 de marzo en el Centro Cultural Teatro 2, con un elenco que incluye a Arath de la Torre y Pierre Angelo.

