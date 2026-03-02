Arcángel regresa a México con su gira 'La Maravilla World Tour'

Arcángel visitará cinco ciudades de México en agosto de 2026 como parte de su gira 'La Maravilla World Tour', con la que celebra 20 años de carrera. Los conciertos incluyen fechas en CDMX, Puebla, Mérida, Querétaro y Guadalajara. La preventa inicia el 4 de marzo y la venta general el 5.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/03/2026 12:58 PM.
En Espectáculos y editada el 02/03/2026 01:38 PM.