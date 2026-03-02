Arcángel regresa a México con su gira 'La Maravilla World Tour'

El reguetón de la vieja escuela volverá a sonar fuerte en México. Arcángel confirmó su regreso al país en agosto de 2026 como parte de su nueva gira 'La Maravilla World Tour', con la que celebra dos décadas de trayectoria en la música urbana.
El cantante puertorriqueño, figura clave del género, ofrecerá conciertos en cinco ciudades mexicanas. La gira arrancará el 13 de agosto en la Ciudad de México, seguido por Puebla el 18, Mérida el 20, Querétaro el 22 y concluirá en Guadalajara el 23.
La promotora Ocesa dio a conocer que la preventa exclusiva para clientes Banamex comenzará el 4 de marzo. La venta general estará disponible a partir del 5 de marzo a través de Ticketmaster y Eticket.
Se espera una alta demanda de boletos, ya que Arcángel mantiene una sólida base de fans en el país. Sus presentaciones presuntamente incluirán un repaso por sus éxitos más icónicos y un homenaje a la etapa que consolidó su carrera.
La gira no solo celebra su legado, sino también su influencia en el desarrollo del reguetón y el trap latino desde mediados de los 2000.