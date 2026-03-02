Catherine O’Hara recibe premio póstumo en The Actor Awards

La actriz Catherine O’Hara, fallecida el 30 de enero a los 71 años, fue galardonada póstumamente como Mejor Actriz de Comedia en los The Actor Awards 2026 por su papel en 'The Studio'. El premio lo recibió Seth Rogen, en una emotiva ceremonia en Los Ángeles donde también se rindió homenaje a su legado.

