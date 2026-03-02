Catherine O’Hara recibe premio póstumo en The Actor Awards

La industria cinematográfica llora la pérdida de Catherine O’Hara, quien falleció el pasado 30 de enero a los 71 años. Aunque su partida conmocionó a Hollywood, su legado perdura. Este domingo, en la 32ª ceremonia de los The Actor Awards, celebrada en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, la actriz fue galardonada póstumamente.
O’Hara ganó el premio a Mejor Actriz de Comedia por su actuación en The Studio, una de sus últimas interpretaciones. La estatuilla fue recibida por el actor Seth Rogen, quien dedicó unas emotivas palabras a la intérprete, generando una ola de aplausos en el auditorio.
Conocida por clásicos como Beetlejuice Beetlejuice y Home Alone, O’Hara se consolidó como un ícono de la comedia. Su estilo único trascendió generaciones y fronteras, convirtiéndola en una figura de culto internacional.
Durante la ceremonia, también se incluyó un sentido homenaje en el segmento In Memoriam, recordando su trayectoria y aportación al séptimo arte. Kristen Bell fungió como presentadora del evento, que reunió a gran parte de la élite de Hollywood.
El fallecimiento de O’Hara fue confirmado por TMZ tras una llamada de emergencia desde su residencia, y más tarde corroborado por su mánager y medios como People y CNN.