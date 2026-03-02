Cazzu y Tanya Charry juntas: ¿entrevista que romperá el silencio sobre Nodal?

Cazzu presuntamente se reunió con la periodista Tanya Charry tras su concierto en Buenos Aires, generando especulaciones sobre una posible entrevista en 'El Gordo y la Flaca' donde podría hablar de Christian Nodal.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/03/2026 01:58 PM.
En Espectáculos y editada el 02/03/2026 01:40 PM.