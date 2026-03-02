Cazzu y Tanya Charry juntas: ¿entrevista que romperá el silencio sobre Nodal?

La cantante argentina Cazzu ha vuelto a estar en el centro del ojo público tras su reciente presentación en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde agotó entradas durante su gira 'Latinaje'.
El interés creció aún más tras unas fotografías publicadas por la periodista Tanya Charry en Instagram, en las que aparece junto a Julieta Cazuchelli, nombre real de Cazzu, en la misma fecha del concierto.
Las imágenes han desatado una ola de especulaciones sobre una posible entrevista exclusiva para 'El Gordo y la Flaca', en la que la artista podría presuntamente abordar los rumores que la vinculan con Christian Nodal.
La polémica se intensificó desde que Rauw Alejandro, junto a Tainy y JHAYCO, lanzó el tema 'Rosita', donde se menciona al cantante mexicano, desatando una serie de indirectas en redes sociales.
Usuarios en TikTok, como @dhalvdavila, sugieren que esta movida podría ser una estrategia mediática inteligente, considerando que los padres de Nodal siguen a Charry en redes.
Mientras tanto, sus seguidores se han dividido: algunos piden que hable con otros periodistas, como Javier Zeriani, mientras que muchos expresan su apoyo y exigen que 'no se calle más'.
"Cazzu te apoyamos, con todo no te calles más", fue uno de los comentarios más repetidos en redes sociales.