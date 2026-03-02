Doña Alegría denuncia a influencer por acoso y violencia digital

La acción se realiza tras presuntos actos de acoso y violencia digital por parte de un influencer, quien habría invadido su privacidad grabando su domicilio y accediendo al inmueble bajo falsos pretextos.
Además, la señora afirmó que fue filmada mientras conducía, lo que generó alarma en su familia. En el domicilio también residen adultos mayores, lo que agravó las preocupaciones por su seguridad.
Rincón indicó que por ahora no se revelará la identidad del presunto responsable hasta que la Fiscalía de Nuevo León dé entrada formal al caso.
El abogado subrayó que la prioridad es proteger la integridad de la familia, especialmente de los adultos mayores que viven en la vivienda. Poncho de Nigris, por su parte, ha expresado preocupación por la seguridad de su madre ante la escalada de hostigamiento en redes sociales.
La Fiscalía ahora determinará si procede la apertura de una investigación formal.