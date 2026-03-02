Doña Alegría denuncia a influencer por acoso y violencia digital

...

Leticia Guajardo, conocida como Doña Alegría y madre de Poncho de Nigris, presentó una denuncia por presunto acoso y violencia digital tras ser grabada sin consentimiento y recibir visitas intrusivas en su domicilio. Su abogado indicó que se investiga un caso de invasión bajo engaños.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/03/2026 06:55 PM.
En Espectáculos y editada el 02/03/2026 05:11 PM.