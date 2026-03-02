Eduin Caz, de Grupo Firme, sorprende con radical cambio de look

Eduin Caz reaparece con un nuevo aspecto que incluye barba delineada, pérdida de peso y un aire más maduro, generando reacciones en redes sociales. Aunque muchos elogian su transformación, circulan rumores sobre un posible trasplante de vello facial, información que el cantante no ha confirmado ni desmentido.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/03/2026 05:01 PM.
En Espectáculos y editada el 02/03/2026 04:41 PM.