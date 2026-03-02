Eduin Caz, de Grupo Firme, sorprende con radical cambio de look

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, ha vuelto a acaparar la atención por un drástico cambio en su apariencia física. Tras un periodo de ausencia marcado por polémicas personales, el cantante regresó a los escenarios con un look más pulido y estilizado.
En fotos y videos compartidos tras su presentación, se observa que Caz ahora luce una barba corta pero bien delineada, que resalta sus facciones. Además, presumió una notable pérdida de peso que le ha dado un aspecto más atlético.
El intérprete de éxitos como 'El beneficio de la duda' y 'En tu perra vida' ha experimentado con su imagen en el pasado: desde melenas hasta trenzas africanas. Esta vez, sin embargo, optó por un estilo más maduro que ha sido ampliamente elogiado por sus seguidores.
En redes sociales, muchos destacaron el cambio positivo, aunque surgieron especulaciones sobre un posible trasplante de vello facial. El cantante no ha hecho declaraciones al respecto, ni para confirmar ni desmentir los rumores.
"Se ve más serio y seguro de sí mismo", comentó uno de sus fans en Instagram.