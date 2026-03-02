Juego de Voces 2026: Revelan primeros participantes de la tercera temporada

La tercera temporada de Juego de Voces, que regresa en marzo de 2026, confirma a sus primeros participantes, con duplas familiares de renombre musical. El programa mantiene a Angélica Vale como conductora y promete una nueva dinámica competitiva que profundiza en los lazos emocionales entre los concursantes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/03/2026 11:20 AM.
En Espectáculos y editada el 02/03/2026 11:12 AM.