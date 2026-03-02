Juego de Voces 2026: Revelan primeros participantes de la tercera temporada

La tercera temporada de Juego de Voces ya comienza a tomar forma. Tras el éxito de sus dos primeras entregas, el reality musical regresará el 22 de marzo de 2026 con una renovada dinámica que intensificará la competencia y explorará más a fondo los vínculos familiares entre los participantes.
El programa, que combina talento vocal, desafíos emocionales y presentaciones en vivo, ha confirmado a los primeros equipos que competirán en esta edición. Todos ellos están formados por hermanos o familiares directos con trayectoria en la música, reforzando el concepto central del formato.
Entre los nombres confirmados se encuentran duplas procedentes de familias con sólida tradición artística, aunque la producción ha mantenido en reserva algunos detalles hasta el estreno oficial.
Angélica Vale continuará al frente del programa, consolidándose como la figura principal del show gracias a su cercanía con los participantes y su capacidad para conectar con la audiencia.
Con altos niveles de expectativa, Juego de Voces 2026 promete más duelos musicales, retos sorpresa y momentos emotivos que buscarán repetir el éxito de temporadas anteriores.