Lety Calderón revela que 'El Tigre' le dio permiso de partirle 'su madre' a Beatriz Sheridan

Leticia Calderón reveló un episodio poco conocido de su juventud en la televisión: el acoso que presuntamente sufrió por parte de la actriz y directora Beatriz Sheridan, y la inusual respuesta del entonces dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo.
Con apenas 18 años, Calderón obtuvo su primer protagónico en La Indomable, donde coincidió con Sheridan. Desde el inicio, el trato fue hostil. “Yo no sé con quién te hayas acostado para obtener este papel”, le habría dicho Sheridan en su presentación.
La actriz contó que soportó gritos, humillaciones y malos tratos constantes. La situación escaló cuando, durante una escena, Sheridan le azotó la cabeza. “Agarré mis cosas y me fui”, recordó.
Catorce años después, ambas coincidieron en Esmeralda. Calderón intentó rechazar el proyecto al saber que Sheridan sería la directora. Entonces, recibió una llamada de 'El Tigre'.
Según su testimonio, Azcárraga Milmo le ofreció mejores condiciones económicas y, ante su resistencia, le dio una autorización inusual: “Tienes mi autorización para que le partas su madre. Ya está advertida, porque yo sé lo que pasó hace muchos años”.
Para sorpresa de muchos, el rodaje transcurrió sin incidentes. Calderón aseguró que no hubo faltas de respeto. La anécdota refuerza la figura de Azcárraga Milmo como un líder poderoso, polémico y protector de sus talentos.
“No va a pasar, pero tienes mi autorización”, le habría dicho 'El Tigre' a Calderón.