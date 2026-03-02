Lolita Cortés revela nueva cirugía tras rechazo de implantes mamarios

Lolita Cortés fue sometida a una nueva intervención quirúrgica tras presentar complicaciones derivadas del rechazo a sus implantes mamarios. Así lo confirmó su hermana, Laura Cortés, quien aseguró que esta sería la última cirugía relacionada con su tratamiento oncológico.
La conocida "Jueza de Hierro", reconocida por su paso por 'La Academia', fue diagnosticada hace años con cáncer de mama. Tras una mastectomía, decidió colocarse prótesis, las cuales, con el tiempo, su cuerpo presuntamente rechazó.
Según su hermana, el estrés generado tras su participación en 'La Granja VIP' pudo haber afectado su salud. A pesar de ello, Cortés se mantiene en remisión y ha aprovechado su experiencia para hacer un llamado a la prevención.
En una reciente entrevista, la artista relató que su diagnóstico no fue detectado en una mastografía inicial. "En la mastografía no salió nada, cuidado mujeres", advirtió. Destacó que fue el médico quien, al examinarla físicamente, notó anomalías.
"Cuando el doctor lo ve se pone una mano en la frente y dice: Lola, lo siento. Dije: no, no se preocupe, es cáncer. Estaba muy consciente porque ya lo había leído"