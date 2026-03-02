Lolita Cortés revela nueva cirugía tras rechazo de implantes mamarios

Lolita Cortés se sometió a una nueva cirugía tras complicaciones por el rechazo de sus implantes mamarios, informó su hermana Laura. La artista, en remisión de cáncer de mama, alertó sobre la importancia de los chequeos médicos preventivos y compartió su experiencia para concienciar a las mujeres.

02/03/2026
En Espectáculos y editada el 02/03/2026 04:52 PM.