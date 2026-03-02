Punch, el mono viral, 'desfila' en los SAG Awards 2026 gracias a IA

...

El popular macaco japonés Punch 'apareció' en la alfombra roja de los SAG Awards 2026, aunque su imagen fue creada con inteligencia artificial. La publicación generó conmoción y ternura en redes, aclarando que el animal sigue bajo protección en Japón.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/03/2026 10:50 AM.
En Espectáculos y editada el 02/03/2026 10:46 AM.