Punch, el mono viral, 'desfila' en los SAG Awards 2026 gracias a IA

El pequeño macaco japonés Punch, conocido por su historia de superación en el zoológico de Ichikawa, 'presuntamente' desfiló en la alfombra roja de los SAG Awards 2026. Sin embargo, su aparición no fue real, sino una creación con inteligencia artificial difundida por la cuenta oficial del evento.
La imagen, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, mostraba al animal posando elegantemente como si asistiera a la ceremonia en Los Ángeles. Aunque muchos seguidores se conmovieron, pronto se aclaró que Punch no estuvo presente físicamente.
El zoológico de Ichikawa confirmó que el mono sigue bajo estricta protección y que su participación en eventos masivos sería riesgosa. Punch ganó fama mundial tras ser rechazado por su madre y encontrar consuelo en un peluche de orangután de IKEA.
Actualmente, el animal se encuentra en proceso de reintegración con su manada, aunque aún recurre a su 'mamá sustituta' en momentos de estrés. La difusión de su imagen en los premios ha reavivado el interés por su historia de resiliencia.
"Es una forma creativa de homenajear historias que conmueven al mundo", señaló un representante de los SAG Awards.