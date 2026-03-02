SAG Awards 2026: Lista completa de ganadores

La edición 32 de los premios SAG, ahora conocidos como Actor Awards, se celebró este domingo con una gala presidida por grandes momentos emotivos y sorpresas. La ceremonia, transmitida en vivo por Netflix, marcó un hito al rendir homenaje a figuras destacadas del cine y la televisión.
El galardón a Mejor Actriz Principal fue para Jessie Buckley por su intensa actuación en Hamnet. Presuntamente, su desempeño emocionó al jurado del sindicato, superando a favoritas como Emma Stone y Kate Hudson.
Michael B. Jordan se llevó el premio a Mejor Actor Principal, en una categoría donde Timothée Chalamet, por Marty Supremo, era ampliamente favorito. El actor subió al escenario entre aplausos y agradeció a sus colegas y equipo.
En televisión, Noah Wyle ganó como Mejor Actor en Serie Dramática por The Pitt. Su actuación constante y poderosa fue destacada por los organizadores. En la comedia, Seth Rogen obtuvo su primera estatuilla como Mejor Actor en Serie de Comedia por The Studio.
La ceremonia también honró a Catherine O'Hara con un premio póstumo a Mejor Actriz en Serie de Comedia, tras su fallecimiento el 30 de enero. El elenco de The Studio también ganó como Mejor Reparto en Comedia.
Sean Penn triunfó como Mejor Actor de Reparto por su papel antagonista en una cinta de terror, mientras que Amy Madigan se alzó con el equivalente femenino. The Last of Us ganó en la categoría de Mejor Acción en Serie.
La alfombra roja tuvo momentos destacados con las llegadas de Jenna Ortega, Eiza González y otras estrellas, vistiendo creaciones de Armani y Thom Browne. Kristen Bell condujo la gala por tercera ocasión.
"Este conjunto sabe realmente cómo dar un golpe final", destacaron los organizadores al entregar uno de los premios.