SAG Awards 2026: Lista completa de ganadores

...

Los premios SAG 2026, ahora llamados Actor Awards, reconocieron a Jessie Buckley, Michael B. Jordan y Sean Penn. Catherine O'Hara obtuvo un galardón póstumo. La ceremonia se transmitió por Netflix.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/03/2026 09:03 AM.
En Espectáculos y editada el 02/03/2026 09:22 AM.