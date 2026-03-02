De rapear a trapear: Santa Fe Klan limpia tras derramar bebida en UFC

Durante el UFC Fight Night México 2026, Santa Fe Klan protagonizó un momento que trascendió los combates. Tras derramar accidentalmente su bebida en la Arena Ciudad de México, el rapero decidió tomar un trapeador y limpiar él mismo.
El video, publicado por Yordi Rosado, muestra cómo Ángel Jair Quezada Jasso impide amablemente que una empleada de limpieza intervenga. "Angelito de mi barrio, dulce compañía", escribió Rosado junto al clip, destacando la naturalidad del gesto.
La reacción en redes fue inmediata. Miles de usuarios en Instagram y Facebook celebraron su actitud, calificándola como un ejemplo de humildad. Comentarios como "eso también es grandeza" y "tiene los pies en la tierra" se multiplicaron.
El evento, uno de los más concurridos del año en la capital, contó con figuras como Brandon Moreno, Keylor Navas y Rafa Márquez. Pero fue el gesto sencillo de Santa Fe Klan el que marcó a muchos espectadores.
Nacido en la colonia Santa Fe de Guanajuato, el artista ha mostrado siempre orgullo por sus raíces. Este episodio refuerza la imagen de un músico que, pese al éxito, presuntamente mantiene los valores de su barrio.
"Es lo que lo hace único y humilde, felicitaciones a sus padres", fue uno de los comentarios más compartidos.