De rapear a trapear: Santa Fe Klan limpia tras derramar bebida en UFC

Santa Fe Klan generó admiración al limpiar personalmente un derrame en la Arena CDMX durante el UFC Fight Night 2026. El gesto, captado por Yordi Rosado, se volvió viral y destacó su humildad, incluso cuando intentó evitar que una empleada lo hiciera por él.

