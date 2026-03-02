Shakira rompe récord en el Zócalo con concierto para 400 mil fans

Shakira hizo historia este sábado al convertirse en la artista con la mayor asistencia registrada en el Zócalo de la Ciudad de México. Presuntamente, 400 mil personas acudieron al concierto gratuito, superando el récord anterior de 300 mil asistentes que ostentaban Los Fabulosos Cadillacs en 2023.
Durante el espectáculo, la cantante colombiana interpretó éxitos de su más reciente álbum Las mujeres ya no lloran (2024), así como clásicos que emocionaron a su público. Desde la Plaza de la Constitución hasta el Monumento a la Revolución, las calles se llenaron de fans que corearon cada tema.
Este evento forma parte de su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que ya ostenta el récord Guinness como la gira de música latina más exitosa. Según Billboard, ha recaudado 421,6 millones de dólares y vendido 3,3 millones de boletos en 86 presentaciones.
Shakira superó así al mexicano Luis Miguel, cuyo tour 23-24 había logrado 409,5 millones de dólares, y también aventajó a Bad Bunny y Karol G en ingresos por giras. El récord se consolidó desde su presentación en Buenos Aires en diciembre de 2025.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX desplegó un operativo especial para garantizar la seguridad. Su titular, Pablo Vázquez Camacho, aseguró que el dispositivo permanecerá activo hasta que el último asistente abandone el lugar.