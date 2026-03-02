Shakira rompe récord en el Zócalo con concierto para 400 mil fans

Shakira se convirtió en la nueva 'dueña' del Zócalo al reunir a 400 mil personas, superando a Los Fabulosos Cadillacs. El concierto formó parte de su gira mundial, la más exitosa en la historia de la música latina según Billboard.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/03/2026 09:02 AM.
En Espectáculos y editada el 02/03/2026 09:20 AM.