Tom Holland y Zendaya: ¿Se casaron en secreto?

La pareja más discreta de Hollywood estaría celebrando un nuevo capítulo. Law Roach, estilista y amigo cercano de Zendaya, afirmó en la alfombra roja de los SAG Awards que la actriz y Tom Holland ya son marido y mujer.
Con un contundente "Te lo perdiste", Roach bromeó sobre la supuesta boda, pero su tono sugirió que el comentario no era solo una chanza. Hasta ahora, ni Holland ni Zendaya han confirmado ni desmentido la información.
El anillo de compromiso de Zendaya, lucido en los Globos de Oro 2025, ya había encendido las alarmas entre seguidores. Desde entonces, la pareja ha mantenido un perfil bajo, fiel a su estilo de proteger su relación del ojo público.
Conocidos durante la filmación de las películas de Spider-Man, su vínculo comenzó como una amistad que maduró con el tiempo. Ambos han expresado en múltiples ocasiones que valoran profundamente su privacidad.
Tom Holland ha señalado que su relación es lo más importante que tiene, y hacer vida aparte de las cámaras es clave para preservarla. Esta postura ha alimentado la especulación, pero también el respeto de sus fans.
"Su historia no es de flechazo, sino de complicidad construida en años", dijo un comentarista de espectáculos.
Por ahora, todo queda en el terreno de lo presuntamente cierto. Pero en una industria de excesos, el mayor lujo de Tom y Zendaya parece ser su discreción.