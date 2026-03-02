Tom Holland y Zendaya: ¿Se casaron en secreto?

Law Roach afirmó en los SAG Awards que Tom Holland y Zendaya ya están casados, generando revuelo entre fans. La pareja no ha confirmado ni desmentido la noticia, aunque antes también mantuvieron en secreto su compromiso. Desde 2025, tras lucir un anillo en los Globos de Oro, los rumores no han parado.

