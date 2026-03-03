Sean 'Diddy' Combs podría salir antes de prisión por programa de rehabilitación

El magnate musical Sean 'Diddy' Combs podría ser liberado antes de junio de 2028 tras participar en un programa federal de rehabilitación por abuso de sustancias, según reportes. Aún sin confirmación oficial, su equipo legal ha presentado recursos para su salida anticipada.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/03/2026 01:42 PM.
En Espectáculos y editada el 03/03/2026 01:46 PM.