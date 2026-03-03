Sean 'Diddy' Combs podría salir antes de prisión por programa de rehabilitación

El caso de Sean "Diddy" Combs sigue generando atención mediática tras reportes que indican que el productor podría salir del correccional federal Fort Dix, en Nueva Jersey, antes de lo previsto.
Condenado en 2024 a 50 meses por cargos federales, entre ellos transporte para ejercer la prostitución, Combs habría sido beneficiado por su participación en el Residential Drug Abuse Program (RDAP), un programa intensivo que puede reducir hasta un año la sentencia de quienes lo completan satisfactoriamente.
Según registros de la Federal Bureau of Prisons, su fecha de liberación, originalmente programada para el 4 de junio de 2028, podría adelantarse varias semanas. Un portavoz indicó que Combs ha sido un participante activo y comprometido con su proceso de rehabilitación.
Durante su estancia en prisión, se ha desempeñado en labores como la biblioteca de la capilla y el área de lavandería. Imágenes publicadas por TMZ lo muestran con barba canosa y uniforme gris, caminando por los pasillos del centro penitenciario.
Desde diciembre, su equipo legal ha presentado recursos para solicitar su liberación inmediata o una reducción adicional de condena, peticiones a las que la fiscalía se ha opuesto.
El nombre de Combs también resurgió tras la filtración de documentos judiciales relacionados con Jeffrey Epstein, aunque los casos son distintos. Hasta ahora, no hay señalamientos legales contra otras figuras como Justin Bieber, con quien Combs tuvo vínculos profesionales.
Aunque la posible salida anticipada no ha sido confirmada oficialmente, el caso sigue siendo vigilado de cerca en los ámbitos legal y del entretenimiento.