Vinculan a proceso a presunto defraudador de Sandra Echeverría

Un juez vinculó a proceso a Patrik 'N' por fraude en el caso MetaXchange Capital, que habría afectado a más de mil 500 personas y causado pérdidas superiores a 2 mil 700 millones de pesos. Entre las víctimas se encuentra la actriz Sandra Echeverría, quien denunció el esquema mediante redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/03/2026 12:07 PM.
En Espectáculos y editada el 03/03/2026 12:50 PM.