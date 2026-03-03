Vinculan a proceso a presunto defraudador de Sandra Echeverría

Un juez de Control vinculó a proceso a Patrik 'N' por su probable responsabilidad en un delito de fraude relacionado con la empresa MetaXchange Capital. La decisión fue emitida el 2 de marzo de 2026 en Ciudad de México.
Según un comunicado de la Fiscalía de Investigación de Delitos Especiales, el imputado enfrenta cargos por defraudar a 14 personas físicas y morales, entre ellas la actriz Sandra Echeverría. Se estima que el esquema habría generado un daño patrimonial superior a los 2 mil 700 millones de pesos.
El caso, conocido como MetaXchange Capital, presuntamente afectó a más de mil 500 víctimas en todo el país. Además, existen más de doscientas carpetas de investigación por hechos similares.
Sandra Echeverría denunció públicamente el fraude a través de un video en redes sociales. Afirmó que la empresa prometía rendimientos altos, pero lleva más de 18 meses sin pagar ni devolver los depósitos. También señaló que la firma operó sin regulación y recaudó más de dos mil millones de pesos.
El proceso judicial se logró tras una coordinación entre el equipo legal de las víctimas y la Fiscalía. Echeverría indicó que continuarán aportando pruebas para avanzar en el caso conforme a derecho.