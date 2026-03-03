Kelly Osbourne responde a críticas sobre su apariencia tras duelo familiar

Kelly Osbourne rompió el silencio tras recibir comentarios en redes sobre su físico, siete meses después de la muerte de su padre, Ozzy Osbourne. A través de Instagram, defendió su proceso de duelo y pidió respeto, afirmando que el sufrimiento no es de dominio público.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/03/2026 12:06 PM.
En Espectáculos y editada el 03/03/2026 12:42 PM.