Kelly Osbourne responde a críticas sobre su apariencia tras duelo familiar

Kelly Osbourne ha respondido con firmeza a las críticas sobre su cambio físico tras una reciente aparición pública. A través de sus historias en Instagram, la conductora y personalidad mediática abordó los comentarios que circularon en redes sociales.
"El duelo público no es propiedad pública", escribió, en un mensaje que rápidamente se hizo viral. Añadió que el proceso de luto puede transformar a una persona, pero eso no convierte su cuerpo en tema de debate.
La hija del fallecido músico Ozzy Osbourne, quien murió siete meses atrás, hizo un llamado a la empatía. "Antes de opinar sobre el físico de alguien, considera que podría estar cargando algo más pesado que tu opinión", señaló.
Su reflexión también destacó la fortaleza necesaria para mantenerse en el ojo público mientras honra la memoria de un padre "icónico". La frase "La amabilidad no cuesta nada. La crueldad cuesta carácter" resonó entre sus seguidores, quienes la replicaron como muestra de apoyo.
Este no es el primer episodio en que Kelly enfrenta comentarios sobre su imagen. Sin embargo, esta vez el contexto del duelo ha marcado una diferencia en la conversación pública.