Lupita Jones es el segundo eliminado de La Casa de los Famosos 2026

Tras una intensa segunda semana en el reality show de Telemundo, Lupita Jones fue eliminada por el voto del público. La exmiss Universo se convirtió en la segunda participante en abandonar la casa, en una gala transmitida el lunes.
Su salida se suma a la de Zoé Bayona, influencer española y también participante de realities, quien fue la primera en salir del programa. La dinámica de eliminaciones los lunes ha generado gran expectación entre los seguidores del show.
La edición 2026 de La Casa de los Famosos reúne a figuras de diversos ámbitos: influencers, actores, músicos, modelos y atletas. Entre los participantes se encuentran nombres como Sergio Mayer, Laura Zapata, Luis Coronel, Jailyne Ojeda y Yoridan Martínez.
El programa, producido por Telemundo, sigue un formato distinto al de su versión mexicana, con eliminaciones semanales los lunes. La conducción y dinámicas internas mantienen a los televidentes en vilo cada semana.
La salida de Lupita Jones presuntamente generó polémica en redes sociales, donde los fans debatieron sobre estrategias y alianzas dentro de la casa. La competencia promete intensificarse conforme avance el concurso.