Lupita Jones es el segundo eliminado de La Casa de los Famosos 2026

Lupita Jones abandonó la casa del reality de Telemundo tras ser eliminada por el público, sumándose a Zoé Bayona como las primeras salidas del programa. La gala ocurrió el lunes, en medio de gran expectación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/03/2026 09:14 AM.
En Espectáculos y editada el 03/03/2026 10:43 AM.