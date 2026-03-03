Majo Rivas vive su mayor concierto en el Lunario

El pasado 1 de marzo, Majo Rivas protagonizó el concierto más importante de su incipiente carrera musical al llenar el Lunario del Auditorio Nacional. Lo que comenzó como una presencia destacada en redes sociales se consolidó en un espectáculo en vivo que demostró su evolución como artista pop.
Con más de 5 millones de seguidores y su álbum debut Real, lanzado en noviembre de 2025, la originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, conquistó al público con un show lleno de energía, emociones y estética 2000s. Luces llamativas, outfits brillantes y mechas verdes turquesa marcaron su estética, mientras miles entonaban canciones sobre amor, amistad y desamor.
También contó con la participación de Kendall Peña, con quien interpretó A la mitad, y Donovan Morales, con quien entonó D3spu3s de ti, cerrando el segmento de colaboraciones con alta carga emocional.
El concierto terminó con una Majo visiblemente emocionada, agradecida y consciente de que este fue solo el comienzo de una carrera que promete mucho más.