Maquillista insinúa que suplantó a Jim Carrey en Premios César

El reconocido maquillista británico Alexis Stone desató una tormenta en redes sociales tras publicar una serie de imágenes en Instagram que sugieren que él fue quien asistió a los Premios César 2026 en lugar de Jim Carrey.
En la publicación del 1 de marzo, Stone compartió fotos del actor en la alfombra roja junto a una máscara de látex, dientes falsos, una peluca oscura y su habitación con vista a la Torre Eiffel. El pie de foto rezaba: "Alexis Stone como Jim Carrey en París".
La imagen generó inmediatas teorías de conspiración. Algunos usuarios notaron que Carrey lucía diferente: ojos más claros, uso de la mano derecha y expresiones faciales atípicas. Se especuló sobre un posible doble o incluso una suplantación con prótesis.
El actor pronunció un discurso completamente en francés, lleno de sus expresiones exageradas. Expertos como David Malinowski destacaron que tales movimientos faciales serían casi imposibles con una máscara protésica.
"Necesito que el verdadero Jim Carrey lo confirme", escribió un usuario. Otro añadió: "Muéstranos el video del cambio".