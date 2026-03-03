Maquillista insinúa que suplantó a Jim Carrey en Premios César

El maquillista Alexis Stone generó una ola de teorías de conspiración al publicar en Instagram una máscara de látex junto a fotos de Jim Carrey en los Premios César 2026, sugiriendo que lo habría suplantado. Aunque representantes del actor y expertos desmienten la versión, la polémica sigue en redes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/03/2026 01:42 PM.
En Espectáculos y editada el 03/03/2026 01:50 PM.