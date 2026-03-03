Muere el actor infantil Jarod Rhodes tras tiroteo en EE.UU.

El joven actor estadounidense Jarod Rhodes, de 15 años, falleció presuntamente tras recibir un disparo durante un tiroteo en St. Louis. Compañías teatrales locales lamentaron su pérdida. Las autoridades aún no han identificado a la víctima ni a posibles sospechosos.

03/03/2026
Espectáculos