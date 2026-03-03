Muere el actor infantil Jarod Rhodes tras tiroteo en EE.UU.

El mundo del teatro en Estados Unidos está de luto tras la muerte del joven actor Jarod Rhodes, de 15 años. El adolescente presuntamente perdió la vida tras ser herido por bala durante un tiroteo en St. Louis.
Las autoridades acudieron a un llamado de emergencia el pasado viernes 27 de febrero, donde localizaron el cuerpo del menor en un garaje con una herida de arma de fuego. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente su identidad, ni la de posibles sospechosos.
La compañía de teatro The Muny fue una de las primeras en expresar su pesar a través de redes sociales. Asimismo, el Centro de Artes Creativas de St. Louis (COCA) emitió un mensaje de despedida, destacando la prometedora trayectoria del joven en las artes escénicas.
Las investigaciones continúan abiertas mientras las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del incidente. La comunidad artística ha mostrado su consternación ante la trágica pérdida.