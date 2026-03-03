Robbie Williams anuncia segundo show en CDMX por alta demanda

Robbie Williams agregó una segunda fecha en el Palacio de los Deportes el 8 de octubre de 2026, tras agotar entradas del primer concierto. La gira 'BritPop World Tour' llega a México por única vez en Latinoamérica, impulsada por el estreno de su biopic 'Better Man'.

03/03/2026
03/03/2026