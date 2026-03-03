Robbie Williams anuncia segundo show en CDMX por alta demanda

Robbie Williams ha confirmado una segunda presentación en la Ciudad de México el 8 de octubre de 2026, tras agotar las entradas para su primer concierto en el Palacio de los Deportes. La alta demanda durante la preventa motivó la decisión, con boletos agotados en cuestión de minutos.
La gira 'BritPop World Tour' tendrá a la capital mexicana como única escala en Latinoamérica. El espectáculo promete un repaso por éxitos como Angels, Rock DJ, Feel, Tripping y Millennium, además de posibles estrenos.
La preventa para clientes Banamex comenzó el lunes 3 de marzo. La venta general inicia el mismo día a las 11:00 horas. Los precios oscilan entre 1,700 y 5,000 pesos, dependiendo de la zona y acceso, e incluyen cargos adicionales.
Este regreso a México ocurre tras casi tres años de ausencia. Su última presentación fue en el festival Emblema 2023. El cantante británico, exintegrante de Take That, cuenta con más de 75 millones de discos vendidos y 18 premios BRIT Awards.
El lanzamiento reciente de su biografía cinematográfica Better Man ha reavivado el interés por su carrera. Se espera que el show combine su legado musical con una puesta en escena renovada, en línea con su nueva etapa artística.