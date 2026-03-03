Scary Movie 6: Doblaje en español y reparto confirmado

Paramount reveló el tráiler de Scary Movie 6, con Anna Faris y Regina Hall de regreso. La cinta llegará el 12 de junio de 2026 con humor absurdo, parodias de películas de terror y sátira política. Se confirmaron voces del doblaje en español y el regreso de los hermanos Wayans en escritura y producción.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/03/2026 12:07 PM.
En Espectáculos y editada el 03/03/2026 01:17 PM.