Scary Movie 6: Doblaje en español y reparto confirmado

La espera ha terminado para los fanáticos de la comedia de terror. Paramount Pictures lanzó este lunes el primer tráiler de Scary Movie 6, confirmando el regreso de la icónica saga con su característico humor absurdo y parodias ácidas a la cultura pop.
El tráiler combina referencias actuales como la serie Wednesday, la película nominada al Óscar Sinners y la figura pública Meghan. Destaca una escena hilarante en la que Ghostface aparece bajo la máscara de una muñeca inspirada en Meghan, acompañado por la música de Eminem.
Anna Faris vuelve a dar vida a Cindy Campbell, al igual que Regina Hall como Brenda Meeks, personajes centrales que marcaron las primeras entregas. Su regreso tras años de ausencia refuerza el espíritu irreverente de la franquicia.
La película también parodiará éxitos recientes del género de terror como Weapons, La Sustancia y Get Out. Scary Movie 6 se estrenará el 12 de junio de 2026.
Los hermanos Marlon y Shawn Wayans, junto con Keenen Ivory Wayans y Rick Alvarez, regresan como guionistas y productores, prometiendo una cinta llena de sátira política y referencias actuales.
En cuanto al doblaje en español, se confirmó una combinación de voces icónicas y nuevos talentos. Aunque no se han revelado todos los nombres, se espera que las versiones en español mantengan el tono desenfadado y rápido que caracteriza a la saga.
La edición impresa de hoy ofrece más detalles. Suscríbete a Milenio para acceder a la hemeroteca, suplementos y ediciones sin límites.