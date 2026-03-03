Sergio Mayer rompe en llanto en La Casa de los Famosos por su hija

Sergio Mayer se desahogó emocionalmente durante su estancia en 'La Casa de los Famosos 2026', al no poder estar presente en un momento clave para su hija Antonia, quien se prepara para iniciar una nueva etapa académica fuera del país.
En un momento a solas en el patio de la casa, el actor y diputado rompió en llanto sin contener sus emociones. Aunque inicialmente no dio explicaciones, momentos después reveló el motivo de su tristeza.
"Mi hija se va mañana a estudiar fuera de México y no puedo estar con ella, no puedo acompañarla", expresó presuntamente con la voz entrecortada.
En un mensaje dirigido a la cámara, le envió palabras de apoyo: "Vas a estar solita en Londres y aquí voy a estar pensando en ti. Perdóname por no haber podido estar contigo en este momento tan importante".
Le pidió a Antonia seguir las indicaciones de su madre, Issabela Camil, y aseguró que, aunque no esté físicamente presente, estará pendiente de su bienestar. Hasta ahora, no se ha revelado la institución ni la carrera que estudiará la joven.