Sergio Mayer rompe en llanto en La Casa de los Famosos por su hija

Sergio Mayer se emocionó en 'La Casa de los Famosos 2026' al no poder acompañar a su hija Antonia en su partida para estudiar fuera de México. El político y artista admitió que su participación en el reality es para garantizarle un futuro mejor.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/03/2026 12:07 PM.
En Espectáculos y editada el 03/03/2026 12:49 PM.