Sergio Mayer y Fabio Agostini se agreden en 'La Casa de los Famosos'

Una intensa pelea entre Sergio Mayer y Fabio Agostini sacudió a los habitantes de 'La Casa de los Famosos'. Lo que comenzó como una discusión verbal presuntamente planeada terminó en agresión física, según muestran los videos difundidos en redes sociales.
Los participantes habrían acordado previamente simular un conflicto para probar las reacciones de sus compañeros. Sin embargo, el tono de la conversación subió rápidamente, derivando en empujones y golpes que obligaron a otros concursantes a intervenir.
Testigos en la cocina del reality intentaron separarlos y calmar el ambiente, que quedó altamente tenso. Ambos personajes, conocidos por su carácter fuerte, no han emitido declaraciones oficiales tras el incidente.
El video ya circula masivamente en plataformas digitales, generando polémica entre los seguidores. Mientras algunos aseguran que fue una estrategia mediática, otros creen que la confrontación rebasó los límites del juego.
Este nuevo episodio se suma a una temporada llena de roces, nominaciones y tensiones dentro del reality de Telemundo, donde la convivencia forzada y la presión constante detonan conflictos entre los famosos.