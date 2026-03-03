Sergio Mayer y Fabio Agostini se agreden en 'La Casa de los Famosos'

Sergio Mayer y Fabio Agostini protagonizaron una pelea presuntamente fingida que escaló hasta convertirse en un altercado físico dentro de 'La Casa de los Famosos'. El incidente generó tensión en la casa y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde los fans debaten si fue real o parte de una estrategia del programa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/03/2026 12:06 PM.
En Espectáculos y editada el 03/03/2026 12:59 PM.