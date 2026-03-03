Shakira envía mensaje a fans tras récord en el Zócalo

Shakira compartió momentos inéditos de su concierto gratuito en el Zócalo de CDMX, donde presuntamente reunió a 400 mil personas. Agradeció a sus seguidores y reveló detalles de su rutina previa al show, desde ejercicio hasta calentamiento vocal.

