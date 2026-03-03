Shakira envía mensaje a fans tras récord en el Zócalo

Shakira reapareció en sus historias de Instagram para compartir imágenes y un emotivo mensaje tras su concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, realizado el domingo 2 de marzo.
La cantante colombiana expresó: "¡Aún pellizcándome a ver si estuve soñando!". El evento, que presuntamente atrajo a 400 mil personas, habría roto récords de asistencia en el corazón de la capital mexicana.
En un video tipo collage, la artista recopiló momentos clave de su presentación: coreografías impecables, interacciones con el público y vistas aéreas de la multitud.
También se somete a masajes de alrededor de 10 minutos para relajar los músculos, realiza calentamientos vocales y un breve momento de concentración de unos cinco minutos, tras lo cual se maquilla y está lista para el escenario.
"La energía de México me transformó", escribió la intérprete de 'Pies descalzos'.