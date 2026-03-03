The Warning suma presencia global con WWE 2K26 y anuncia 'Kerosene'

La banda regiomontana The Warning continúa su ascenso internacional al integrar su canción 'Qué Más Quieres' al soundtrack oficial del videojuego WWE 2K26. La inclusión en esta franquicia global refuerza el posicionamiento del trío en el entretenimiento digital.
Formado por las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal, el grupo ya había incursionado en videojuegos con su música en la saga Madden NFL. Esta nueva participación conecta su sonido con audiencias masivas y diversas, consolidando su impacto más allá de los escenarios tradicionales.
El logro representa un orgullo para el talento mexicano en la escena global. The Warning se ha posicionado como una de las principales exponentes del rock femenino en México, con presentaciones en festivales internacionales y tres conciertos agotados en el Auditorio Nacional en 2025.
En medio de este impulso, la banda anunció el lanzamiento de su próximo sencillo, 'Kerosene', que estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 6 de marzo. El anuncio ha generado gran expectativa entre sus seguidores.
Con una carrera marcada por un crecimiento constante, The Warning reafirma su lugar como una de las propuestas más sólidas del rock mexicano contemporáneo, combinando giras, grandes presentaciones y nueva música en su trayectoria.