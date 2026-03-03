The Warning suma presencia global con WWE 2K26 y anuncia 'Kerosene'

...

La banda regiomontana The Warning amplía su alcance internacional al integrar su tema 'Qué Más Quieres' al soundtrack de WWE 2K26, mientras anuncia el lanzamiento de su nuevo sencillo 'Kerosene' para el 6 de marzo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/03/2026 12:14 PM.
En Espectáculos y editada el 03/03/2026 12:47 PM.