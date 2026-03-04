Amanda Miguel critica la voz de Ángela Aguilar: 'No me llama la atención'

Amanda Miguel, ícono de la balada romántica en español, generó revuelo al opinar sobre las nuevas voces de la música regional mexicana. Durante una entrevista en el programa 'De Primera Mano', la artista argentina fue cuestionada sobre Ángela Aguilar y respondió con indiferencia: 'No me llama la atención su voz'.
La intérprete de éxitos como 'Ese Hombre' y 'Solamente Tú' reconoció el trabajo de otras figuras jóvenes. Destacó la evolución vocal de Belinda y el impacto de Karol G en la música urbana, aunque aclaró que no ve muchos talentos vocales sólidos en la actualidad.
Su comentario sobre Aguilar ha generado reacciones encontradas entre los fans. Algunos defienden la postura de Miguel por su trayectoria, mientras que otros consideran que fue despectiva con una de las figuras más prometedoras del regional mexicano.
Se especula que su postura podría estar influenciada por su apoyo a la rapera argentina Cazzu, con quien comparte nacionalidad y quien ha tenido una polémica pública con Christian Nodal, ex pareja de Ángela Aguilar. Presuntamente, esto habría posicionado a Miguel en un bando dentro del conflicto mediático.
"Le parecía que estaba 'ok' cuando le dijeron que tenía una voz educada", aclaró durante la entrevista.