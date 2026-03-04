Amanda Miguel critica la voz de Ángela Aguilar: 'No me llama la atención'

Amanda Miguel generó polémica al expresar que la voz de Ángela Aguilar no le llama la atención, durante una entrevista para 'De Primera Mano'. La cantante elogió a Belinda y Karol G, pero fue tajante al referirse a la intérprete regional. Presuntamente, su postura podría estar ligada a su apoyo a Cazzu en su polémica con Christian Nodal.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/03/2026 05:45 PM.
En Espectáculos y editada el 04/03/2026 04:56 PM.