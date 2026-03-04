Muere Ana Luisa Peluffo, ícono del Cine de Oro mexicano

La industria del entretenimiento en México se encuentra de luto tras el fallecimiento de la actriz Ana Luisa Peluffo a los 96 años. La noticia fue confirmada por su sobrina, Elena Ivonne, a través de un comunicado en redes sociales.
Peluffo, nacida en 1929 en Querétaro como Ana Luisa Quintanar, inició su carrera en 1955 con la película 'La fuerza del deseo'. A lo largo de su trayectoria, se consolidó como una figura fundamental del Cine de Oro mexicano, así como del teatro y la televisión.
Reconocida por su valentía, fue una de las primeras actrices en realizar desnudos en el cine nacional, rompiendo prejuicios en títulos como 'Perro callejero' (1980) y 'La combi asesina' (1982), papeles que interpretó con más de 50 años y con una presencia física admirable.
Además de su labor actoral, también dirigió el ballet acuático del Club Deportivo Chapultepec. Se retiró de la pantalla en 2014 tras su participación en la serie 'El Mariachi'. Desde entonces, vivió alejada del público en Morelos.
Su sobrina destacó su legado artístico y personal, conmoviendo a compañeros y fans que hoy le rinden homenaje. Ana Luisa Peluffo deja un vacío irreparable en la cultura mexicana.