Muere Ana Luisa Peluffo, ícono del Cine de Oro mexicano

Falleció a los 96 años Ana Luisa Peluffo, destacada actriz del cine, teatro y televisión mexicana. Conocida por romper tabúes con sus valientes desnudos en películas como 'Perro callejero' y 'La combi asesina', su legado perdurará en la historia del cine nacional. Su sobrina confirmó la noticia en redes sociales.

