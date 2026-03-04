Fans de Belinda alertan a Emma Watson por supuesto romance con Gonzalo Hevia

Las redes sociales de Emma Watson se han llenado de advertencias tras estallar rumores sobre un presunto romance con el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères. Fanáticos de Belinda han acudido a los comentarios de la actriz para alertarla sobre el pasado del integrante de una de las familias más adineradas de México.
Los rumores comenzaron tras publicaciones de la revista "Quién" el 3 de marzo, que mostraron fotografías de Watson y Hevia juntos en varias ocasiones durante 2024. Aunque la relación no ha sido confirmada, los seguidores de la cantante no han dudado en intervenir.
Comentarios como "Gonzalo es un mal chico, corre, hermana" o "Escucha Heterocromía" han inundado las publicaciones de Watson. Algunos usuarios hacen referencia al tema musical que Belinda lanzó en 2025, considerado por muchos como una indirecta hacia su ex.
Según el periodista Javier Ceriani, la separación entre Belinda y Hevia se habría desencadenado por tensiones previas, incluyendo supuestos conflictos con la familia del empresario. Hasta ahora, ninguno de los involucrados ha confirmado ni desmentido los rumores.
"Que gatos son los que visten Loro Piana", fue uno de los mensajes más repetidos, en alusión al estilo de vida de Hevia.