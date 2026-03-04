Fans de Belinda alertan a Emma Watson por supuesto romance con Gonzalo Hevia

Tras rumores de un posible romance entre Emma Watson y el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères, seguidores de Belinda han inundado redes con advertencias. Presuntamente vinculado sentimentalmente con la cantante en el pasado, Hevia es ahora centro de atención por supuestas fotos y encuentros con la actriz británica.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/03/2026 11:10 AM.
En Espectáculos y editada el 04/03/2026 12:25 PM.