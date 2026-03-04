Bruce Campbell revela diagnóstico de cáncer tratable pero no curable

El actor Bruce Campbell, ícono del cine de culto por su papel como Ash Williams en la saga The Evil Dead, reveló que fue diagnosticado con cáncer. A través de un mensaje directo, el intérprete de 67 años detalló que la enfermedad es "tratable, pero no curable", generando una ola de apoyo entre sus seguidores.
Presuntamente, Campbell ya se encuentra en conversaciones con su equipo médico para iniciar el tratamiento. Aunque no especificó el tipo de cáncer, aseguró que el pronóstico le permitirá mantenerse activo, aunque con ajustes en su rutina.
No obstante, Campbell dejó claro que no planea retirarse. Al contrario, espera regresar a la actividad en otoño para promocionar Ernie & Emma, su próxima película, en la que no solo actúa, sino que también escribe y dirige.
Su estilo irreverente y cercanía con los fans lo han convertido en un referente de la cultura pop. Ahora, sus seguidores le envían mensajes de apoyo mientras enfrenta esta nueva etapa con actitud positiva.