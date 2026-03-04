Bruce Campbell revela diagnóstico de cáncer tratable pero no curable

El actor Bruce Campbell, conocido por 'The Evil Dead' y 'Spider-Man', anunció que fue diagnosticado con cáncer tratable pero no curable. A sus 67 años, priorizará su salud, cancelará apariciones públicas, pero planea regresar en otoño para promocionar su próxima película, que escribió, dirigió y protagoniza.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/03/2026 06:21 PM.
En Espectáculos y editada el 04/03/2026 04:33 PM.