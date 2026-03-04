Elena del Río: 'Las comparaciones son inevitables' en 'La oficina' mexicana

...

Elena del Río habla sobre su papel en la adaptación mexicana de 'La oficina', donde interpreta a Sofi Campos, un personaje con matices oscuros y divertidos. Asegura que, pese a las inevitables comparaciones con otras versiones, el elenco y la improvisación marcan una propuesta única.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/03/2026 05:02 PM.
En Espectáculos y editada el 04/03/2026 04:20 PM.