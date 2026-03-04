Famosas víctimas de deepfake: violencia digital sin castigo

Figuras como Taylor Swift, Scarlett Johansson y Ángela Merkel han sido presuntamente víctimas de estos montajes. Sus rostros son superpuestos en videos sensuales sin su consentimiento, generando impacto psicológico profundo y difamación masiva.
Este fenómeno no es un simple 'filtro' digital, sino una forma de violencia sexual industrializada. La imagen y la voz de una persona dejan de ser suyas para convertirse en mercancía algorítmica. Expertos lo definen como una pérdida de soberanía corporal en entornos digitales.
Las víctimas enfrentan humillación pública, ansiedad y daño reputacional. A pesar de la gravedad, muchas jurisdicciones carecen de leyes que penalicen la creación o distribución de deepfakes no consensuados.
"La tecnología debería ampliar nuestras capacidades, no anular la dignidad ajena", denuncian activistas.
El 8M se acerca y con él, nuevas voces exigen justicia. La lucha contra los deepfakes no es solo tecnológica, sino ética y legal. Hasta que no existan sanciones globales, la violencia digital seguirá creciendo.