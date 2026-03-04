Famosas víctimas de deepfake: violencia digital sin castigo

Desde Taylor Swift hasta Scarlett Johansson, celebridades han sido presuntamente víctimas de deepfakes que las muestran en escenas íntimas sin su consentimiento, evidenciando la falta de regulación global y el impacto psicológico de esta violencia digital.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/03/2026 05:15 PM.
En Espectáculos y editada el 04/03/2026 04:22 PM.