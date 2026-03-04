Harry Styles regresa con concierto íntimo que llegará a Netflix

Harry Styles celebrará el lanzamiento de su nuevo álbum con un concierto en Mánchester sin grabaciones del público, que será transmitido por Netflix el 8 de marzo. La presentación, sin celulares permitidos, promete una experiencia analógica única y será su regreso formal a los escenarios tras más de tres años.

