Harry Styles regresa con concierto íntimo que llegará a Netflix

Harry Styles está de vuelta. Este viernes lanzará su nuevo álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally, y lo celebrará con un concierto especial en el estadio Co-Op Live de Mánchester, Reino Unido. El espectáculo, presuntamente uno de los más esperados del año, será transmitido por Netflix el 8 de marzo a las 19:00 GMT.
El especial, titulado Harry Styles: Una noche en Mánchester, capturará íntegramente la presentación del exintegrante de One Direction. Será su regreso formal a los escenarios tras más de tres años de ausencia musical.
El concierto tendrá un formato inusual: no se permitirán cámaras, celulares ni relojes inteligentes. Según Ticketmaster, los asistentes deberán guardar sus dispositivos en bolsas que bloquearán el acceso a la cámara. Se les entregará una cámara desechable para capturar recuerdos.
Las entradas, con un costo de 20 libras, fueron asignadas mediante una rifa a la que se inscribieron millones de fans. El estadio, con capacidad para 23,500 personas, es el más grande cubierto del Reino Unido.
Netflix se convierte en el puente entre el evento exclusivo y millones de espectadores. Una noche en Mánchester llegará a las pantallas el 8 de marzo a las 3 p.m. ET.