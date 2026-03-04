Hijo de Raúl Velasco revela cómo fue su despedida sin filtros

En el programa Todo para la mujer, conducido por Maxine Woodside, Arturo contó que la familia había planeado reunirse para ver juntos el especial dedicado a su padre. Sin embargo, esa misma mañana recibieron una llamada de su madre: Raúl Velasco había fallecido.
"Mi papá estaba en su cuarto, ya había fallecido, y nosotros estábamos viendo su homenaje, que se iba a transmitir una semana antes, en otro cuarto", relató presuntamente Arturo, conmovido por el inesperado giro del destino.
Raúl Velasco, nacido en Celaya en 1933, condujo Siempre en Domingo durante 28 años, consolidándose como una figura central de la farándula iberoamericana. Desde ese programa, impulsó las carreras de figuras como Luis Miguel, Thalía y José José.
Conocido por su estilo directo y polémico, Velasco también enfrentó críticas por su carácter fuerte. Falleció en 2006 a causa de complicaciones por hepatitis C y cirrosis hepática, dejando un legado que aún resuena en la televisión mexicana.
"La patadita de la suerte" se convirtió en símbolo de nuevos talentos en la televisión.