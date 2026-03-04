Montserrat Oliver pide respeto por salud de Yolanda Andrade

El tema volvió a tomar fuerza tras declaraciones del productor Enrique Gou, quien habló del padecimiento sin el consentimiento de la actriz. Desde entonces, y pese a la confirmación de Andrade, los rumores no han cesado.
Ante esto, Oliver señaló: “De repente estamos bien, de repente estamos mal. Yo creo que la han de haber afectado y yo creo que en esta situación es difícil”.
