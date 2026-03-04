Montserrat Oliver pide respeto por salud de Yolanda Andrade

Montserrat Oliver exigió respeto por la salud de Yolanda Andrade tras nuevas especulaciones. Andrade confirmó tener ELA y enfrenta días de avances y recaídas, mientras su amiga y compañera pide empatía y solidaridad ante su difícil situación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/03/2026 05:17 PM.
En Espectáculos y editada el 04/03/2026 04:50 PM.