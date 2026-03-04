Victor Oliveira: entre el teatro y la preocupación por la IA

Para Victor Oliveira, llegar a más de 700 funciones de La obra que sale mal fue cumplir un "sueño guajiro". La comedia, que retrata las desventuras de una compañía teatral en plena representación, lo ha consolidado como parte esencial del elenco que ha logrado mantener viva la escena cómica en México.
"Le dije inmediatamente que sí" al productor Jerónimo Best, recordó Oliveira. Hoy, antes de emprender una gira por Monterrey, Guadalajara y Querétaro, celebra no solo el éxito del montaje, sino la compañía: "El año empezó con la mejor compañía posible, compañeros de los que aprendo".
Para Oliveira, esto refuerza el valor del trabajo colectivo: "El eje fundamental de la actuación es compartir algo con los demás". Su trayectoria en obras como Network y Cabaret, así como en series como Cóyotl y Hotel Cocaine, lo ha llevado a preferir el teatro: "Por el tiempo que estás metido en la cabeza de un personaje".
"En la medida que podamos hacer comunidad, vamos a hacer que el viaje sea más llevadero", dijo sobre el futuro del gremio.