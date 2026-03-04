Victor Oliveira: entre el teatro y la preocupación por la IA

...

El actor venezolano Victor Oliveira celebra más de 700 funciones de 'La obra que sale mal' y reflexiona sobre el futuro del teatro frente al avance de la inteligencia artificial. A pesar de los retos, mantiene la esperanza en el poder del arte comunitario y en vivo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/03/2026 05:25 PM.
En Espectáculos y editada el 04/03/2026 04:23 PM.