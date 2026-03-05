Britney Spears hospitalizada tras presunto caso de conducción alcoholizada

Britney Spears fue detenida en California por presunta conducción bajo efectos del alcohol y trasladada a un hospital para una prueba de sangre. Su manager, Cade Hudson, confirmó que atraviesa un momento difícil y que su familia la apoya. La cantante fue liberada horas después.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/03/2026 11:33 AM.
En Espectáculos y editada el 05/03/2026 11:35 AM.