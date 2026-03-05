Britney Spears hospitalizada tras presunto caso de conducción alcoholizada

La Princesa del Pop, Britney Spears, fue detenida la noche del miércoles en Westlake Village, California, tras un presunto caso de conducción bajo los efectos del alcohol, según reportes de TMZ.
La detención ocurrió alrededor de las 21:30, cuando una patrulla estatal observó un BMW negro realizando maniobras irregulares en la carretera, incluyendo cambios bruscos de carril y exceso de velocidad. Un llamado al 911 registró la alerta.
Tras la intervención policial, Spears fue trasladada a un hospital local para realizarse una prueba de sangre con fines toxicológicos. No se reportaron lesiones. Posteriormente, fue ingresada en la cárcel del condado de Ventura cerca de las 03:00 horas del 5 de marzo.
Fuentes indican que la cantante fue liberada tres horas después. Se presume que el incidente no dejó víctimas ni daños colaterales.
Cade Hudson, manager de la artista, emitió un comunicado a TMZ y Page Six, calificando el episodio como un momento serio en la vida personal de Spears. "Está recibiendo el apoyo de su familia cercana", declaró Hudson.
El caso sigue en desarrollo, mientras las autoridades evalúan los resultados de las pruebas. Spears no ha emitido un mensaje público sobre el incidente.