Britney Spears obtiene orden de restricción permanente contra acosador

La cantante Britney Spears obtuvo una orden de restricción permanente contra un hombre de 51 años que presuntamente la acosó durante más de una década. La medida fue otorgada tras presentar evidencia de mensajes inquietantes y una intrusión en su propiedad en Los Ángeles, informó TMZ.
Según documentos judiciales, el sujeto, identificado como Donald, envió publicaciones perturbadoras en redes sociales desde 2013. Una de ellas, que mencionaba un "corazón con un agujero de bala", fue interpretada como una amenaza por el equipo de seguridad de la cantante.
En 2025, el hombre ingresó a la residencia de Spears. Los guardias lo encontraron dentro del terreno y alertaron a las autoridades. Al llegar, la policía lo halló temblando y fumando, con comportamiento incoherente, lo que derivó en su arresto.
El tribunal ordenó que el hombre mantenga una distancia mínima de 90 metros de la cantante. La restricción, vigente hasta 2030, prohíbe cualquier contacto físico o comunicación.
Este caso refleja una realidad común entre celebridades, que recurren a herramientas legales para salvaguardar su integridad frente a comportamientos extremos de admiradores.