Britney Spears obtiene orden de restricción permanente contra acosador

Britney Spears logró una orden de restricción permanente contra un hombre de 51 años que la habría acosado desde 2013, con mensajes inquietantes y una incursión en su propiedad en 2025, según documentos judiciales.

05/03/2026
En Espectáculos y editada el 05/03/2026 08:38 AM.