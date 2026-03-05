Cazzu lanza indirecta contra Pati Chapoy tras críticas en Ventaneando

La rapera argentina Cazzu respondió a las recientes críticas que ha recibido en programas de espectáculos y redes sociales, presuntamente dirigidas a Pati Chapoy, tras sus comentarios sobre su show "Latinaje en vivo" y su estilo en escena.
Durante una entrevista en "El Gordo y la Flaca", la cantante fue cuestionada sobre las opiniones negativas respecto a los elementos dramáticos de su presentación. Sin mencionar nombres, Cazzu afirmó que no tiene problemas con quienes no son sus fans.
"Estoy orgullosa del público que no está de acuerdo conmigo", dijo, frase que muchos internautas interpretaron como una indirecta a la conductora de "Ventaneando", quien en varias ocasiones ha cuestionado su vestuario y su conducta pública.
Hace meses, Chapoy pidió en vivo que Cazzu se quedara "calladita", tras la polémica por la canción "Tiradera", en la que la artista aparentemente criticó a Christian Nodal y a los autores de "Rosita".
Cazzu, cuyo nombre real es Julieta Cazzuchelli, reconoció que su separación del cantante mexicano generó mayor atención sobre su carrera. "He ganado público, sí, y muchas fans me han escrito contándome sus propias historias", comentó.
"No necesito que todos me entiendan. Mi música y mi verdad son suficientes", añadió la artista.