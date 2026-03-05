Cazzu lanza indirecta contra Pati Chapoy tras críticas en Ventaneando

Cazzu respondió a las críticas de Pati Chapoy y otros medios sobre su show y vestuario, sin nombrarla directamente. En 'El Gordo y la Flaca', la rapera argentina dijo estar orgullosa de su público y reconoció que su fama creció tras su polémica separación de Christian Nodal.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/03/2026 09:05 AM.
En Espectáculos y editada el 05/03/2026 08:56 AM.