Netflix México regala viaje a Seúl para el regreso de BTS

Netflix México lanzó un concurso para que tres duplas de fans viajen a Seúl y presencien en persona el regreso de BTS tras casi cuatro años de hiato. El concierto será el 21 de marzo de 2026 y se transmitirá en vivo por la plataforma.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/03/2026 11:45 AM.
En Espectáculos y editada el 05/03/2026 11:42 AM.