Netflix México regala viaje a Seúl para el regreso de BTS

Tras el estreno del tráiler de BTS: THE COMEBACK LIVE, Netflix México anunció un concurso especial para ARMYs. La dinámica premiará a tres parejas de fans con un viaje todo incluido a Seúl, donde presenciarán en persona el regreso de los siete integrantes de BTS tras su pausa por el servicio militar.
El concierto, programado para el 21 de marzo de 2026, se llevará a cabo en Gwanghwamun Square, un emblemático lugar en el corazón de Seúl. Será transmitido exclusivamente por Netflix y marcará el primer proyecto OT7 del grupo desde Proof, lanzado en junio de 2022.
La convocatoria estará abierta del 5 al 8 de marzo de 2026. Podrán participar residentes de México mayores de 18 años. Para ello, deben publicar un video en TikTok explicando por qué merecen ganar, usando los hashtags oficiales y cumpliendo con los requisitos de contenido.
Netflix destacó que no se permiten videos con material protegido por derechos de autor, contenido ofensivo o que no esté en español. Un comité de la plataforma elegirá a los ganadores según creatividad, originalidad y conexión emocional con el mensaje.
Los ganadores serán contactados el 10 de marzo de 2026 mediante mensaje directo en TikTok. Es fundamental que sus cuentas estén públicas y disponibles para recibir notificaciones.
Este evento coincide con el lanzamiento del nuevo álbum ARIRANG, previsto para el 20 de marzo de 2026, que presuntamente reunirá al grupo en plena forma artística tras su servicio militar obligatorio.