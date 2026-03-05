Emiliano Aguilar asegura que advirtió sobre acusaciones contra Carmen Salinas

El rapero Emiliano Aguilar, hijo del cantante Pepe Aguilar, afirmó haber advertido con anterioridad sobre peligros relacionados con el mundo del espectáculo, tras la difusión de un video en el que se implican a figuras públicas en supuestos delitos.
El audiovisual, publicado por el canal de YouTube Penitencia, conducido por Saskia Niño de Rivera, lleva por título: A los nueve años me secuestraron y me entrenaron para matar | Beto. En él, un exrecluso relata haber sido víctima de tráfico humano y asegura que Carmen Salinas presuntamente estuvo involucrada en la compra de niños para rituales.
Emiliano Aguilar compartió el contenido y expresó: "¿Se acuerdan lo que dije? Ahora ya ven lo de Carmelita Salinas". Añadió que ya había alertado sobre estos temas, aunque en su momento fue criticado e incluso cuestionado por su estado mental.
Ante las reacciones, el músico reiteró: "SIEMPRE SE LOS DIJE ????. No nada más ella". Sus declaraciones han generado debate en redes sociales, donde algunos usuarios exigen investigaciones, mientras que otros piden cautela ante la falta de pruebas judiciales.
