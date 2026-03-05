Esposa de vocalista de Los Recoditos lo acusa de intento de homicidio

Fernanda Redondo, esposa de Rafa González, vocalista de Banda Los Recoditos, lo acusó de agredirla con un cuchillo frente a sus hijos. Denunció 12 años de violencia física y psicológica. Asegura que él se llevó sus documentos y que la policía le negó apoyo inmediato. Hasta ahora, el cantante no ha respondido.

