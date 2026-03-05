Esposa de vocalista de Los Recoditos lo acusa de intento de homicidio

Fernanda Redondo, esposa de Rafa González, vocalista de Banda Los Recoditos, lo acusó públicamente de agredirla con un cuchillo en presencia de sus hijos. El hecho presuntamente ocurrió en su hogar tras una discusión por una reunión familiar.
En un video publicado en TikTok, Redondo mostró heridas en la pierna y narró el incidente. Aseguró que se negó a que se realizara una carne asada en casa por temor a que su esposo, a quien acusa de alcoholismo, perdiera el control. "Me enterró un cuchillo solamente porque no quise que se hiciera la reunión", afirmó.
En entrevista con Imagen Noticias, reveló haber sufrido violencia durante los 12 años de relación. Dijo que esta agresión fue la más grave. También denunció que González se llevó sus identificaciones, tarjetas y dinero, dejándola sin recursos.
Redondo indicó que llamó a la policía, pero le negaron traslado inmediato a la Procuraduría de Sinaloa. Añadió que fue presionada durante años para no denunciar. Responsabilizó a su esposo y a su entorno de cualquier daño futuro tras hacer pública la situación.
Hasta el momento, Rafa González ni la banda han emitido un comunicado. Sus redes sociales promocionan una colaboración reciente con Banda Carnaval. Los Recoditos, formados en 1989 en Mazatlán, son una agrupación con múltiples reconocimientos internacionales.
González se integró al grupo en enero de 2024, tras la salida de Luis Ángel Franco. El caso ha generado indignación en redes sociales y llamados a las autoridades para atender la denuncia de violencia de género.