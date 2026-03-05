José Madero lanza 'Luciérnaga', canción contra el feminicidio

La violencia de género en México ha encontrado una nueva forma de expresión a través de la música. José Madero, exvocalista de PXNDX, lanzó en 2025 'Luciérnaga', una canción que aborda el dolor de las familias tras un feminicidio. El tema forma parte de su álbum Sarajevo y ha generado una profunda resonancia entre su audiencia.
La letra fue inspirada por la historia de Karen Esquivel, una joven de 19 años originaria de Naucalpan, desaparecida en septiembre de 2016. Su cuerpo fue hallado días después dentro de una maleta, junto al de otra mujer. El caso presuntamente fue cometido por Fernando, quien fue sentenciado a prisión perpetua en 2017.
La canción fue escrita en colaboración con Becky Espinoza de los Monteros, madre de Karen. En ella, se escuchan versos que reflejan el dolor materno: 'Su ausencia la sentí inmediata, no llegaste a casa. Al recibir la llamada, también mi vida estaba acabada'.
José Madero reveló en un podcast que el caso de una seguidora suya, Prisma Lorena Villarreal, lo impactó profundamente. Tras no recibir respuestas de artistas con quienes quería colaborar, fue contactado con Becky, quien participó leyendo una carta dedicada a su hija.
El lanzamiento, acompañado de una publicación en tono morado, generó miles de reacciones. Usuarios destacaron el fuerte mensaje: 'Me da un escalofrío horrible', escribió una seguidora. Madero afirmó que aunque la canción es difícil de escuchar, no se arrepiente: 'Me gusta lo que hice como compositor'.
'No volarás como paloma. Nunca tendrás tu noche de bodas. Nunca serás madre como era yo', dice parte de la letra.