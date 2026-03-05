José Madero lanza 'Luciérnaga', canción contra el feminicidio

La nueva canción de José Madero, 'Luciérnaga', aborda el duelo de una madre tras el feminicidio de su hija. Inspirada en la historia real de Karen Esquivel, la producción busca visibilizar la violencia de género en México y ha generado fuerte impacto en redes sociales.

