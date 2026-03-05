Khloé Kardashian habla de hechizos oscuros tras presenciar magia en su entorno

Khloé Kardashian generó polémica al revelar en un reciente episodio de su podcast que cree en las brujas. La empresaria y figura televisiva afirmó haber presenciado prácticas de magia oscura en personas cercanas a su entorno.
Sus declaraciones surgieron durante una conversación en Khloé in Wonder Land, donde abordó temas personales, profesionales y espirituales. Al ser cuestionada sobre su creencia en lo sobrenatural, respondió afirmativamente, sin ofrecer detalles específicos sobre los eventos que habría presenciado.
Las palabras de Khloé rápidamente se hicieron virales en redes sociales, donde muchos usuarios relacionaron sus dichos con teorías conspirativas que circulan desde hace años. Algunas de ellas sugieren que la familia Kardashian-Jenner habría utilizado rituales místicos para consolidar su fama.
Estas especulaciones, no comprobadas, han resurgido en medio del escándalo por los archivos de Jeffrey Epstein y la detención del rapero Sean "Diddy" Combs. Aunque no hay evidencia que vincule directamente a Khloé o a sus familiares con estos casos, el contexto alimentó las conjeturas en línea.
Conocida por su franqueza, Khloé ha hablado abiertamente sobre su salud, relaciones y transformación personal. Ahora, sus comentarios sobre lo oculto añaden un nuevo capítulo a la imagen pública de una de las figuras más influyentes del entretenimiento contemporáneo.
"He visto cosas que no puedo explicar", dijo presuntamente la empresaria, sin profundizar en los detalles.