Khloé Kardashian habla de hechizos oscuros tras presenciar magia en su entorno

Khloé Kardashian afirmó en un podcast que cree en las brujas porque ha presenciado prácticas de magia oscura cerca de su círculo. Sus declaraciones reavivaron teorías conspirativas en redes sobre rituales que impulsarían la fama de su familia, en medio de especulaciones vinculadas a Epstein y Diddy.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/03/2026 04:55 PM.
En Espectáculos y editada el 05/03/2026 04:39 PM.