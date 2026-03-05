Rafael González, de Los Recoditos, suspendido tras acusaciones de violencia

La Banda Los Recoditos anunció la suspensión temporal de su vocalista, Rafael González, luego de que su esposa, Fer G. Cortez, lo acusara públicamente de violencia psicológica y manipulación.
En un comunicado publicado en Instagram, la agrupación expresó su postura de cero tolerancia ante cualquier tipo de violencia y confirmó que González quedó cesado temporalmente mientras se esclarecen los hechos.
Fer G. Cortez reveló en redes sociales haber vivido 12 años de supuesto maltrato. Aseguró que fue chantajeada, manipulada y tildada de "loca" por su diagnóstico de Trastorno Límite de la Personalidad.
La intérprete pidió apoyo en redes para difundir su caso, señalando que se siente sola frente a la empresa del cantante. El caso ha generado gran repercusión en plataformas digitales.
"Pedimos comprensión y respeto ante esta delicada situación", indicó la banda en su mensaje.