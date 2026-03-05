Rafael González, de Los Recoditos, suspendido tras acusaciones de violencia

...

La Banda Los Recoditos anunció la suspensión temporal de su vocalista, Rafael González, tras las acusaciones de violencia por parte de su esposa, Fer G. Cortez, quien denunció maltrato psicológico y manipulación. La agrupación reiteró su postura de cero tolerancia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/03/2026 06:10 PM.
En Espectáculos y editada el 05/03/2026 04:41 PM.