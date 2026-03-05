All The Things She Said! t.A.T.u. anuncia presentaciones oficiales en CDMX

El icónico dúo ruso t.A.T.u. anunció su regreso a la Ciudad de México con dos presentaciones confirmadas en 2026. La agrupación, conformada por Lena Katina y Julia Volkova, volverá a pisar tierras mexicanas tras una prolongada ausencia que mantuvo a su fanbase en espera.
Los conciertos se llevarán a cabo en 'La Maraka', un recinto ubicado en la alcaldía Benito Juárez. El anuncio ha generado gran expectación entre los seguidores que, en su momento, encontraron en la música del dúo un himno de rebeldía y representación.
Conocidas por su controvertido video bajo la lluvia y su estética transgresora, t.A.T.u. marcó una época a inicios del siglo XXI. Aunque su romance fue presuntamente una estrategia de marketing, su impacto en la comunidad LGBTQ+ fue real y duradero.
El proyecto, creado por el productor ruso Ivan Shapovalov, combinó pop sintético, guitarras industriales y una narrativa de amor prohibido entre adolescentes. Más allá del espectáculo, el dúo se convirtió en un fenómeno social que cuestionó los límites de la industria musical.
Hasta el momento no se han revelado detalles sobre la venta de boletos, precios ni horarios. Se espera que en las próximas semanas se liberen más informes oficiales. Los fans deberán estar atentos a los canales autorizados para no perderse el regreso de una de las agrupaciones más emblemáticas del pop mundial.