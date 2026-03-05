All The Things She Said! t.A.T.u. anuncia presentaciones oficiales en CDMX

El dúo ruso t.A.T.u., formado por Lena Katina y Julia Volkova, regresa a la Ciudad de México con dos presentaciones confirmadas en 'La Maraka', en la alcaldía Benito Juárez. Las cantantes, íconos LGBTQ+ presuntamente por su impacto cultural más allá de su imagen comercial, volverán a tocar tras años de ausencia. Aún no se detallan fechas de venta de boletos ni precios.

