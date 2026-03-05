Anuncian conciertos de Timbiriche en 2026 en el Auditorio Nacional

La icónica agrupación mexicana Timbiriche presuntamente regresará a los escenarios en 2026, según anunció el matutino Hoy. Los conciertos estarían programados para el 9 y 10 de junio en el Auditorio Nacional, en medio de las celebraciones previas al Mundial 2026.
Aunque aún no hay confirmación oficial por parte de los integrantes del grupo, se espera que los fans puedan volver a disfrutar de éxitos como Si no es ahora, Besos de ceniza, Con todos menos conmigo y Soy un desastre.
Según reportes, no se han revelado detalles sobre el repertorio ni cuáles exmiembros participarán. Áureo Baqueiro, productor musical, aclaró que no se trata de un reencuentro completo, sino de una versión revisada del grupo.
Andrea Legarreta, conductora de Hoy, señaló en vivo: "Lo que yo tengo entendido es que sólo son algunos". Hasta la fecha, ni la banda ni sus representantes han emitido un comunicado oficial.
