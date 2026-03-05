Anuncian conciertos de Timbiriche en 2026 en el Auditorio Nacional

Timbiriche presuntamente regresaría a los escenarios en junio de 2026 en el Auditorio Nacional, como parte de los eventos previos al Mundial. Aún no se confirman todos los integrantes ni el repertorio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/03/2026 11:17 AM.
En Espectáculos y editada el 05/03/2026 11:14 AM.