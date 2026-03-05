Zoé lamenta la muerte de Pedro Friedeberg, artista de su portada

La banda mexicana Zoé expresó su pesar por el fallecimiento del artista surrealista Pedro Friedeberg, a los 90 años, cuya obra 'La Nariz de Cleopatra' ilustró el álbum 'Sonidos de Karmática Resonancia'.

