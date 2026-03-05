Zoé lamenta la muerte de Pedro Friedeberg, artista de su portada

La banda mexicana Zoé se sumó al duelo nacional tras conocerse el fallecimiento del reconocido artista surrealista Pedro Friedeberg a los 90 años. A través de redes sociales, la agrupación rindió homenaje al creador de 'La Nariz de Cleopatra', obra que presuntamente inspiró y adornó la portada de su álbum Sonidos de Karmática Resonancia, lanzado en 2021.
"Descanse en paz, maestro Pedro Friedeberg", escribió la banda, acompañando el mensaje con una imagen de la pieza artística. Zoé destacó que la obra hace alusión a una frase del filósofo Pascal: "La nariz de Cleopatra, de haber sido más corta, habría cambiado toda la faz de la Tierra".
Friedeberg falleció la mañana del jueves en su domicilio en San Miguel de Allende, según anunciaron sus familiares con "profundo pesar". En el comunicado, se resaltó su legado artístico y se solicitó respeto y privacidad en este momento.
Nacido en Florencia, Italia, en 1936, Friedeberg llegó a México a los tres años. Estudió Arquitectura en la Ibero, pero bajo la influencia de Mathias Goeritz, decidió dedicarse al arte. Su primera exposición fue en 1959 en la Galería Diana, y desde entonces su obra trascendió fronteras.
Entre sus creaciones más icónicas está la 'Mano de Akhenatón', conocida como la 'Mano-silla'. También destacó en pintura, escultura y diseño, con obras presentes en espacios públicos como el mural Dieciséis adivinanzas de un astronauta hindú y la escultura El faro del silencio, ambos en la Ciudad de México.
"Su obra y espíritu dejan un legado inmenso", recordaron sus familiares.